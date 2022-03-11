Наразі понад 3 мільйони клієнтів Укрпошти можуть отримати соціальні виплати, незалежно від місця перебування.

Укрпошта працює у повному обсязі й надає послуги у всіх населених пунктах країни, де це безпечно для працівників та клієнтів. А в особливо гарячих точках пересилання посилок можливе в рамках великих міст.

Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Забезпечення населення пенсіями та субсидіями було одним із найсерйозніших викликів перших тижнів війни. Однак компанії вдалось оперативно відреагувати на нові реалії", — зазначив міністр.

Наразі понад 3 мільйони клієнтів Укрпошти можуть отримати соціальні виплати, незалежно від місця перебування.

"Це особливо важливо в умовах, коли тисячі українців вимушені полишити власні домівки у пошуках безпечного прихистку", — наголосив Кубраков.

Для отримання виплат за іншою адресою слід внести актуальні відомості до онлайн-форми.

Укрпошта, за словами Кубракова, також дозволила безкоштовно переадресовувати відправлення в доступні області та відділення і забезпечує безкоштовне зберігання посилок для тих, хто цього зробити не може.

Днями відбувся перший вантажний рейс в США за маршрутом Варшава — Нью-Йорк у партнерстві з Windrose з посилками українських підприємців на експорт. Назад тим же бортом прибула гуманітарна допомога для України.

Ці рейси, як повідомив Кубраков, будуть регулярними. Наступний відбудеться 15 березня.

Укрпошта відновила міжнародну доставку у понад 30 країн світу — транзитом через Польщу, а далі — міжнародними авіалініями. Інформацію про відправку товарів за кордон можна отримати на сайті.

"Я дякую усій команді Укрпошти, зокрема Ігорю Смілянському, за оперативні та системні рішення, які дозволили у максимально короткі терміни налагодити роботу критично важливої державної компанії. Сьогодні українські поштарі щодня здійснюють справжні подвиги у різних куточках нашої країни. Це нова історія, з новими героями. Ми обов’язково переможемо", — зазначив Олександр Кубраков.