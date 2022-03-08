В Нацраді обіцяють зберегти доступ до української аудиторії всіх каналів, які припинять свою дистрибуцію на території Росії.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликає виробників та дистриб'юторів телеконтенту припинити розповсюдження їхніх каналів на території Росії.

Про це йдеться у офіційному зверненні Нацради.

"Поки одна частина українців захищає свою територію, а інша ховається по сховищах або у ліфтових холах чи в погребах, прислухаючись до канонади та сигналів повітряної тривоги, російські глядачі переглядають NatGeo, Animal Planet, VIP Premiere, TV1000, Mezzo Live HD і слухають MTV’s 00 та решту каналів сімейства MTV. Понад 50 телеканалів… Ми просимо вас припинити їхнє звичне і комфортне життя", - зазначається у повідомленні.

Нацрада попросила виробників телеконтенту скасувати розповсюдження їхніх каналів на території агресора.

"Ми просимо вас відчути і зрозуміти свою відповідальність за всі 8 років розповсюдження ваших програм в анексованому Криму та окупованих Росією окремих територій Донецької і Луганської областей, що було безперечним сигналом Кремлю про підтримку світом його брудних справ", - сказано в заяві.

Також Національна рада пообіцяла зберегти доступ до української аудиторії всіх каналів, які припинять свою дистрибуцію на території Росії сьогодні.

"Ми обіцяємо. І ми зробимо все, аби український глядач назавжди забув про існування каналів, які залишаться доступними для перегляду на території агресора завтра. Війна є війна. Хто не з нами – той проти нас", - додали автори звернення.