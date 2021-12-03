Батько нового керівника соцмережами перебуває під санкціями за співучасть в отруєнні Навального.

Російський холдинг VK (колишній Mail.ru, до якої входять, зокрема, "Вконтакте" та "Однокласники") після зміни акціонерів очолить син першого заступника Адміністрації Путіна Володимир Кириєнко.

Про це повідомляють джерела РБК.

Кириєнко-молодший змінить Бориса Добродєєва, який керував VK з 2016 року. Сам Кириєнко з 2016-го очолював пост першого заступника голови "Ростелеком", де відповідав за цифрову трансформацію, розвиток мережі дата-центрів тощо.

До приходу в "Ростелеком" син заступника глави Адміністрації Путіна працював переважно в російських банках.

Читайте такожMicrosoft випустила пакет Office з дизайном в дусі Windows 11 – стало красивіше (фото)Батько нового керівника холдингу Сергій Кириєнко, який відповідає у Кремлі за внутрішню політику, перебуває під санкціями за співучасть в отруєнні кремлівського критика Олексія Навального. Раніше він отримав від Путіна "Героя Росії" за "проведення" виборів.

Як звертає увагу журналіст Петро Шуклінов, у 1998-му Кириєнко-старший представляв особисто Путіна колективу ФСБ.

Що передувало

Напередодні російський холдинг USM продав весь пакет акцій VK дочірній компанії російського газового монополіста "Совгаз". Сума угоди не розкривається.

Холдинг володів пакетом акцій VK через участь у статутному капіталі "МФ Технологій", яка контролює 57,3% голосуючих акцій компанії. USM через "Мегафон" належало 45% "МФ Технологій". Весь пакет акцій VK було продано "Согаз".

Російські соцмережі "Вконтакте" та "Однокласники" заблоковані в Україні з травня 2017 року у зв’язку з окупацією Росією Криму та частини Донбасу.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська