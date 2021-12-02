USM російського мільярдера Алішера Усманова виходить з капіталу VK.

Холдинг USM російського мільярдера Алішера Усманова продав весь пакет акцій VK (колишня Mail.ru, до якої входять, зокрема, "Вконтакте", "Однокласники") дочірній компанії російського газового монополіста "Совгаз". Сума угоди не розкривається.

Про це повідомляє російський Forbes.

Холдинг володів пакетом акцій VK через участь у статутному капіталі "МФ Технологій", яка контролює 57,3% голосуючих акцій компанії. USM через "Мегафон" належало 45% "МФ Технологій". Весь пакет акцій VK було продано "Согаз", уточнює видання.

У заяві компанії Усманов зазначив, що USM виходить з капіталу VK, "залишаючи її на піку показників як за кількістю переглядів аудиторії, так і за фінансовими метриками".

Читайте такожЖорж Сера: засновник неоімпресіонізму і герой дудлу від GoogleУ листопаді 36% акцій "МФ Технологій" за 12,8 млрд рублів придбав "Газпромбанк".

Російські соцмережі "Вконтакте" та "Однокласники" заблоковані в Україні з травня 2017 року у зв’язку з окупацією Росією Криму та частини Донбасу.

Наразі обидві соцмережі є найпопулярнішими серед користувачів з Росії.

Станом на листопад 2020 року "ВК" нараховувала 625,73 млн акаунтів, з яких 92 млн активних користувачів у місяць. Згідно з рейтингом Alexa, сайт торік був 23-м за відвідуваністю у світі, 3-м у Білорусі та 2-м у Росії.

В Україні станом на березень 2021 року посів 10 місце за відвідуваністю.

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Автор: Яна Ставська