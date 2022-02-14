Ще 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування в Белград.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії на вимогу лізингодавців.

Про це компанія повідомила у прес-релізі.

"У зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв’язку з цим МАУ на вимогу лізингодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 2 літаки компанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів в Белград.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська авіакомпанія SkyUp повідомила, що лізингодавці вимагають від українських авіаперевізників якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу.

12 лютого літак авіакомпанії SkyUp, який здійснював рейс Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Київ, Україна), був змушений здійснити посадку в Кишиневі через заборону власника судна на захід у повітряний простір України. На борту літака було 175 пасажирів. Наступного дня їх автобусами мали доправити до Києва.

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