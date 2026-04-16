Авіакомпанія з Нової Зеландії впроваджує спальні купе в економкласі

Найбільший авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand впроваджує новий формат комфорту для пасажирів економкласу – на далекомагістральних рейсах з’являться двоярусні спальні місця. Як пише The Independent, перевізник відкриє бронювання вже наступного місяця для так званих місць Skynest ("Небесне гніздо"), які дозволять пасажирам економкласу повноцінно лежати під час польоту.

Новинку вперше запустять на окремих ультрадалеких рейсах між Нью-Йорком та Оклендом. Квитки на ці рейси надійдуть у продаж 18 травня, а самі подорожі стартують у листопаді.

Хоча ліжка на борту літаків – не новина, адже більшість авіакомпаній пропонують їх у бізнес- чи першому класі, новий підхід від Air New Zealand робить подібний комфорт доступним і для пасажирів економкласу, повідомляють ЗМІ. У перші роки авіації схожі рішення вже використовувалися, однак тепер їх повертають у сучасному форматі.

Відео дня

На нових літаках Boeing 787-9 Dreamliner компанія встановить шість капсул із повноцінними лежачими місцями, розташованими у вигляді двоярусних ліжок. Кожна така капсула матиме матрац на повний зріст, постільну білизну, м’яке освітлення, шторку для приватності та роз’єми для заряджання пристроїв.

На відміну від преміальних класів, скористатися такими спальними місцями можна буде лише протягом обмеженого часу – чотиригодинних сесій. Це розраховано радше на відпочинок або сон посеред польоту, а не на повноцінний сон протягом усієї подорожі.

"Пасажири економ- та преміумекономкласу зможуть додати до бронювання чотиригодинну сесію користування спальними капсулами. Спочатку на кожному рейсі пропонуватимуть два таких часових слоти, вартість яких стартує від 495 новозеландських доларів (близько 215 фунтів) за одну сесію", - йдеться у статті.

У "гніздах" дозволятиметься лише вода – будь-які інші напої чи їжа, включно зі снеками, заборонені. Між сесіями білизну змінюватимуть, а пасажирам також надаватимуть спеціальний набір nestcessities (каламбур, що означає "речі першої необхідності для гнізда"), до якого входять маска для сну, беруші, шкарпетки та косметика бренду Aotea.

Скористатися Skynest зможуть лише пасажири віком від 15 років. При цьому людина має самостійно залазити та вибиратися з капсули, що може передбачати нахили, стояння на колінах, повзання або підйом.

Генеральний директор Air New Zealand Нікхіл Равішанкар зазначив, що можливість повноцінного відпочинку під час ультрадалеких перельотів зробить подорожі до та з Нової Зеландії більш комфортними. За його словами, для настільки віддаленої країни важливе значення має не лише пункт призначення, а й сам шлях. Туризм приносить економіці близько 46 млрд новозеландських доларів, однак подальше зростання залежить від готовності мандрівників витримувати тривалі перельоти.

"Skynest покликаний зробити ці подорожі легшими. Це приклад практичних інновацій, якими відома Нова Зеландія, і демонстрація того, як продуманий дизайн може покращити досвід пасажирів", – підкреслив він.

Інші новини туризму

Вас також можуть зацікавити новини: