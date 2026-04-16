Фінляндія запровадить першу транскордонну залізничну лінію до Швеції - The Independent

Цього літа Фінляндія планує запустити перше за десятиліття пряме залізничне сполучення зі Швецією, передає The Independent.

Як повідомляє джерело, новий маршрут вартістю близько 1,65 млн фунтів дозволить пасажирам уперше за багато років перетинати кордон поїздом, фактично інтегрувавши Фінляндію до ширшої європейської залізничної мережі.

Завдяки цьому стане можливим безперервний залізничний маршрут протяжністю до 5 тисяч кілометрів – від станції Коларі в Лапландії, найпівнічнішої у Фінляндії, аж до регіону Алгарве в Португалія. Очікується, що це буде найдовша подорож потягом у Європі. Крім того, нова лінія дозволить дістатися між столицями Гельсінкі та Стокгольм приблизно за 24 години, хоча поки що дешевшими та зручнішими залишаються авіаперельоти або пороми.

За словами представника фінського міста Торніо Сампо Кангастало, відкриття маршруту планується напередодні свята Івана Купала, наприкінці червня. Для запуску сполучення Фінляндія інвестує близько 1,9 млн євро у відновлення залізничної лінії Торніо–Гапаранда, яка в перспективі до 2030-х років фінансуватиметься державою.

Міста Торніо у Фінляндії та Гапаранда у Швеції фактично є "містами-близнюками" на кордоні. Раніше між ними вже курсували пасажирські поїзди, однак у кінці 1980-х – на початку 1990-х років сполучення було припинене. Наразі пасажири можуть дістатися до прикордонних станцій з обох боків, але сам кордон доводиться перетинати пішки або автомобілем.

У рамках відновлення маршруту планується також реконструкція історичної станції в Гапаранді. Фінські поїзди компанії VR Group зупинятимуться на станції Tornio C і прямуватимуть до Гапаранди, де завершуватимуть маршрут, йдеться у статті. Пересадка на шведські поїзди Norrtåg буде максимально простою – достатньо пройти через будівлю вокзалу, яка розташована між коліями обох країн.

Зазначається, що це стане першим випадком з 2022 року, коли Фінляндія знову виконуватиме залізничні рейси за межами країни після припинення сполучення з Санкт-Петербургом через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Міністерка транспорту і зв’язку Фінляндії Лулу Ранне розповіла, що запуск сервісу планується на літо, однак точну дату поки не оголошено. За її словами, нове сполучення має зміцнити стійкість логістики у кризові часи, а також сприятиме транскордонній мобільності – для роботи, навчання, повсякденних поїздок і туризму. Крім того, очікується, що залізнична лінія допоможе формуванню спільного ринку праці в регіоні Ботнічної затоки та покращить доступність північних районів Фінляндії для туристів.

