Загальний експорт марокканського автопрому минулого року досяг 13,9 млрд доларів.

За підсумками 2023 року в Марокко виготовили 535 тис автомобілів порівняно з 464 тис у 2022-му. Аналітики прогнозують, що кількість авто, вироблених в Марокко, може зрости до 700 тис. До того ж Марокко обігнало Китай, Індію та Японію за кількістю експортованих до Євросоюзу автомобілів. Про це з посиланням на дані аналітичної компанії CEIC повідомляє Business Insider.

Зазначається, що королівство вже зараз можна назвати автомобільним центром африканского континенту. Минулого року загальний експорт марокканської автомобільної промисловості досяг 13,9 млрд доларів.

В марокканському уряді сподіваються, що до 2030 року 60% експортованих авто будуть електричними. Раніше повідомлялось, що китайські компанії Hailiang і Shinzoom побудують в країні два акумуляторних заводи.

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Ще один виробник акумуляторів з КНР – BTR New Material Group – побудує на території Марокко завод для виробництва ключових компонентів катодів. Відкрити катодний завод в країні також повинна компанія CNGR Advanced Material.

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Раніше повідомлялось, що легкові автомобілі з бензиновими двигунами залишаються найбільш популярними серед українців. У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили понад 2,6 тис нових авто з бензиновими ДВЗ. Найбільшим попитом у цьому сегменті користуються Mazda CX5, KIA Sportage та Toyota RAV-4.

У той же час, в Україні стрімко набирають популярність автомобілі на акумуляторних джерелах живлення. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто.

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