Електропікап Nikola Badger повністю викреслили з нової угоди.

Найбільший американський автовиробник General Motors вирішив радикально переглянути умови співпраці з американським стартапом Nikola.

Про це повідомляє Nikola.

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Новий меморандум повністю скасовує угоду, підписану 8 вересня 2020 року.

Електропікап Nikola Badger повністю викреслено з нової угоди у зв'язку з чим в Nikola вирішили повністю закрити проект і повернути депозити, які встигли внести потенційні замовники в ході попередніх замовлень.

Пікап Nikola Badger: що про нього відомо

Пікап Nikola Badger мав вийти у двох версіях - батарейній (BEV alone) з батареєю на 160 кВтг і запасом ходу 480 км (300 миль) та воднево-батарейній (FCEV/BEV) з можливістю заправки воднем і запасом ходу 960 км (600 миль). На папері в рух пікап приводився за допомогою чотирьох двигунів в колесах піковою/постійною потужністю 900/455 к.с. з крутним моментом 1330 Нм.

В результаті модель мала розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди, долати 50-градусні підйоми та буксирувати причіп вагою до 3,6 тонни. Серійне виробництво новинки мали запустити в кінці 2022 року.

Спочатку передбачалося, що GM отримає 11% частку стартапу Nikola вартістю $2 млрд і право призначити свого представника Ради директорів. Своєю чергою Nikola отримувала доступ до технологій, компонентів і експертизи General Motors, включаючи батареї Ultium і водневі паливні осередки Hydrotec. До всього іншого GM брав на себе розробку і виробництво електричного / водневого пікапа Nikola Badger.

Nikola: історія конфлікту

21 вересня 2020 року стало відомо про те, що засновник і голова ради директорів Nikola Тревор Мілтон йде з компанії після заяв про те, що стартап ввів в оману інвесторів. Нагадаємо, компанія займалася розробкою автомобіля з нульовими викидами.

Стартап піддався ретельній перевірці після появи публікацій про те, що компанія займалася «брехнею та обманом».

10 вересня, незабаром після того, як GM оголосила про придбання 11% частки Nikola, компанія Hindenburg Research опублікувала звіт, в якому Nikola звинувачується в перебільшенні прогресу в розвитку її технологій.

Своєю чергою Nikola назвала цей звіт "помилковим і дискредитуючим".

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Автор: УНІАН