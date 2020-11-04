Американський автовиробник Chevrolet (частина General Motors) допрацював свій проект eCrate до стадії серійного випуску.
Читайте такожУ Європі продали електрокарів більше, ніж дизельних авто (Інфографіка)
Про це повідомляє портал ITC.ua.
"Починаючи з другої половини 2011 року всі охочі зможуть придбати комплект для переробки свого ДВС-автомобіля на електромобіль і встановити його в авторизованих сервісах. Як приклад такої модернізації інженери підрозділу Chevrolet Performance представили позашляховик Chevrolet K5 Blazer 1977 року", - йдеться в повідомленні.
При створенні Chevrolet K5 Blazer-E інженери вилучили 6,5-літровий двигун V8 потужністю 175 к. с., трьохшвидкісний автомат, паливну і вихлопну системи та встановили на їх місце електродвигун, батарею та інші необхідні для електромобіля компоненти.
За словами творців, близько 90% нових систем - це заводські компоненти Chevrolet Bolt EV. У підсумку позашляховик отримав електродвигун з потужністю 200 к.с. і крутним моментом 360 Нм, а також батарею на 60 кВт-год (400 В) з рідинним охолодженням.
Фахівці Chevrolet Performance заявили, що планують розширити лінійку рішень eCrate конфігураціями з електродвигунами різної потужності та батареями різного об'єму, які будуть підходити для трансформації різнопланових ДВС-моделей. У перспективі в подібні комплекти будуть входити нові модульні батареї Ultium.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram