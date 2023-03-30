Кияни пояснювали, що під час зупинки наземного транспорту людям важко діставатися з роботи додому і навпаки, а також вказували на відсутність укриттів.

Мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію, у якій міську владу закликали скасувати зупинку наземного громадського транспорту в столиці під час повітряних тривог.

Автору у задоволенні звернення відмовили. Кличко аргументував своєю рішення дією режиму воєнного стану на підставі рішень Ради оборони Києва.

"Так, враховуючи необхідність вжиття додаткових заходів, спрямованих на убезпечення цивільного населення столиці, а також беручи до уваги Примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту "Увага всім", "Повітряна тривога", розроблений Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Радою оборони міста Києва 29.07.2022 ухвалено рішення про особливості роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги", - йдеться у відповіді мера.

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Киянам ще раз пояснили алгоритм дій водія громадського транспорту під час тривоги, куди, зокрема, входить й обов'язкова зупинка транспорту у безпечному місці.

У тексті петиції кияни пояснювали, що під час зупинки наземного транспорту людям важко діставатися з роботи додому і навпаки, а також вказували на відсутність укриттів.

Автори петиції звертались до досвіду інших українських міст, які таке обмеження вже скасували.

Як курсує наземний громадський транспорт у Києві – графік

З 1 серпня 2022 року, згідно з рішенням Ради оборони Києва, наземний транспорт (тролейбуси, трамваї і муніципальні автобуси) не курсують під час повітряних тривог, а зупиняються у безпечних місцях.

Кличко пояснював це випадками, коли російські ракети влучали у громадські зупинки.

З 26 березня комендантську годину в Києві скоротили з 05:00 до 00:00, прислухавшись до звернень місцевих мешканців. Відповідно, змінився й графік роботи метро та іншого громадського транспорту.

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