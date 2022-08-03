Рішення Ради оборони змусить киян витрачати більше на проїзд.

На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію про скасування рішення Ради оборони Києва щодо зупинки роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги в місті.

Про це йдеться у відповідній петиції.

Автор запевнив, що це рішення є "необгрунтованим та шкідливим для жителів міста та економіки столиці", а ухвалювали його люди, які "ніколи не користувалися громадським транспортом і їздять тільки на автомобілях".

Також у тексті зазначається, що рішення Ради оборони змусить киян витрачати більше на проїзд, адже громадський транспорт втрачає хоч якісь мінімальні переваги для людей. У такий спосіб, вони будуть вимушені пересідати на автомобілі, що призводить до збільшення транспортних витрат у 5-10 разів та спричинить знищення транспортної системи міста.

Станом на час публікації матеріалу пропозиція отримала 1148 підписів із 6 000 потрібних.

Нагадаємо, що з 1 серпня наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги, аби пасажири залишили салон та пройшли до найближчого укриття.

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