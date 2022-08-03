На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію про скасування рішення Ради оборони Києва щодо зупинки роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги в місті.
Про це йдеться у відповідній петиції.
Автор запевнив, що це рішення є "необгрунтованим та шкідливим для жителів міста та економіки столиці", а ухвалювали його люди, які "ніколи не користувалися громадським транспортом і їздять тільки на автомобілях".
Також у тексті зазначається, що рішення Ради оборони змусить киян витрачати більше на проїзд, адже громадський транспорт втрачає хоч якісь мінімальні переваги для людей. У такий спосіб, вони будуть вимушені пересідати на автомобілі, що призводить до збільшення транспортних витрат у 5-10 разів та спричинить знищення транспортної системи міста.
Станом на час публікації матеріалу пропозиція отримала 1148 підписів із 6 000 потрібних.
Нагадаємо, що з 1 серпня наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги, аби пасажири залишили салон та пройшли до найближчого укриття.