Ціна скрапленого газу в роздробі має потенціал до підвищення до 20-20, 2 гр за літр.

Вартість скрапленого газу в мережах АЗС в Україні продовжить своє зростання і до кінця року може досягти рекордних 20,2 грн за літр.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн.

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"На сьогодні ціна скрапленого газу в роздробі має потенціал до підвищення до 20-20, 2 грн за літр. Це пов'язано зі зростанням закупівельної ціни на кордоні України, що зумовлено подорожчанням скрапленого газу (як і інших енергоносіїв) у світі", - зазначив експерт.

Куюн вважає, що в грудні попит на автогаз впаде у зв'язку з сезонними факторами, що може привести до зниження вартості цього палива на автозаправних станціях.

"Однак прогнозувати істотне зниження я б не став", - додав він.

Ціна автогазу:

За минулий тиждень 5-12 листопада середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС підвищилася на 29 коп./л, до 18,74 грн/л.

На АЗС "ОККО" і "WOG" вартість автогазу зросла в середньому на 30 коп./л, до 19,29 грн/л і 19,28 грн/л. Автогаз на станціях "SOCAR" подорожчав на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.

У червні цього року ціни на автогаз на українських заправних станціях коливалися в районі 15,5 грн за літр, а вже до кінця серпня вони наблизилися до 18 грн за літр. Цьому сприяло зростання цін на нафтопродукти на світових ринках, дефіцит палива в Європі та проблеми з імпортними поставками в Україну.

Автор: Ганна Бредіхіна