За тиждень (15-22 січня) середня ціна на автогаз в мережах АЗС підвищилася на 47 коп./л.

За тиждень (15-22 січня) середня ціна на автогаз в мережах АЗС підвищилася на 47 коп./л, або на 3,8% — до 12,90 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.ua.

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Середня ціна на газ становить 12,90 грн/л.

Найбільше тижневе подорожчання на рівні 1 грн/л зафіксоване на станціях UPG (12,95 грн/л). У мережах WOG і ОККО продукт подорожчав на 48 коп./л і 57 коп./л, до 13,83 грн/л і 13,61 грн/л відповідно.

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, в середньому підвищила ціни на 40-45 коп./л, до 12,21–12,24 грн/л.

SOCAR і Shell підняли ціни на 68 і 61 коп./л, до 13,76 і 12,98 грн/л відповідно.

Такі мережі як AMIC, "БРСМ-Нафта", Glusco, KLO, "Автотранс", BVS, Chipo, "Фактор", "Авантаж 7", SUN OIL, Motto та ін. збільшили цифри цінників на автогаз на 15-60 коп./л.

Попереднє подорожчання

Станом на 18 січня 2021 року роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

20 січня 2021 року ряд АЗС також змінили свій цінник на автогаз.

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Автор: УНІАН