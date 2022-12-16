Зараз ще не година пік, тож, цілком очікувано, що ціни на таксі досягнуть нових висот.

Після масованої ракетної атаки Росії зафіксовано влучання в об'єкти енергетики в кількох областях України, запроваджено екстрені відключення світла. Для жителів Києва справжнім ударом стало те, що сьогодні зупинилося метро. Столична підземка не курсуватиме до кінця дня.

Тим, що в Києві метро не працює, миттєво скористалися таксисти - ціни на їхні послуги злетіли "до небес". Вартість поїздки накручена у 2-3 рази. Й зараз - не година пік. Тобто ввечері людям, які мали б їхати додому на метро, доведеться викласти чималу суму, якщо вони наважаться скористатися послугами таксі.

Так, для прикладу поїздка із Шевченківського району столиці до Подільського в середньому навіть у вечірні години коштувала до 100 грн. Наразі ж вона сягає 300 грн на сервісі таксі Bolt та 150 грн на Uber.

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А от дістатися з правого берега Києва на лівий - те ще задоволення. Вам доведеться розщедритися на понад 500 грн, якщо ви викличете Bolt, та викласти понад 300 грн за поїздку в Uber.

Зупинка метро в Києві 16.12.2022

Росія вранці 16 грудня завдала масованого ракетного удару по території України. Унаслідок "прильотів" пошкоджено об'єкти енергетики у кількох областях.

Під час повітряної тривоги метро в Києві зупинилося й працювало як укриття. Згодом з'явилася інформація, що на деяких станціях підземки пропало світло. А у другій половині дня у КМДА заявили, що 16 грудня до кінця дня поїзди метро в Києві не курсуватимуть через пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії.

Також влада Києва повідомила, що у п'ятницю в місті додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути, та частково - маршрути метро.

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