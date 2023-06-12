Кияни придбали 35 відсотків реалізованих за місяць в Україні нових легковиків.

У травні найбільше нових легкових авто в Україні придбали в Києві а також в Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській області.

Як повідомляє "Укравтопром", кияни придбали 35% реалізованих за місяць в Україні нових легковиків. При цьому частка Дніпропетровщини становила 9%, Київщини – 8%, Одещини – 6%, Харківщини – 5%.

Зазначається, що бестселером на цих ринках у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях став Renault Duster, на Київщині - Volkswagen ID.4, а в Одеській обл. - Toyota RAV-4.

Відео дня

При цьому найбільші показники з реєстрацій ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували: Львівська область, номери якої отримали 12% розмитнених авто з пробігом, Вінниччина 7%, місто Київ 6,5%, Дніпропетровська 6% та Рівненська 5,8% області.

В сегменті вживаних легковиків найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині, Рівненщині та у столиці був Volkswagen Golf. А на Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався Renault Megane.

Ринок авто під час війни

У травні 2023 року на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 955 авто. Це є найкращим результатом за останні 15 місяців.

Український автопарк за травень поповнився на майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 0,3% більше, ніж у квітні.

У травні український автопарк поповнив 2 тис. 451 електромобіль. З них 559 одиниць нових і 1 тис. 892 вживаних. ТОП-5 нових електромобілів на ринку в травні 2023 року виглядав таким чином: Volkswagen ID.4; Dongfeng Honda M-NV; Volkswagen ID.6; Honda E; BMW iX.

Також у травні на українському ринку нових легковиків моделі з традиційними бензиновими двигунами втрачали прихильників, але продовжували домінувати на ринку. Зокрема, нові легковики на бензині охопили 47% продажів, залишившись найпопулярнішими.

Однак по відношенню до попереднього місяця їхня частка зменшилась на один відсотковий пункт. Також на один відсотковий пункт зменшився сегмент дизельних авто - до 23%.

Водночас збільшилась ринкова частка електромобілів (плюс два відсоткових пункти), яка в травні становила 11%.

Вас також можуть зацікавити новини: