Впродовж травня попит на електроавто зріс на 15 відсотків.

У травні український автопарк поповнили 2 тис. 451 автотранспортний засіб на акумуляторних джерелах живлення. З них 559 одиниць нових та 1 тис. 892 вживаних.

Як повідомляє прес-служба "Укравтопрому", з цієї кількості: легкових – 2 тис. 397 од. (нових – 558 шт., вживаних – 1 тис. 839 шт.); комерційних – 54 од. (нових – 1 шт., вживаних – 53 шт.).

Зазначається, що відносно квітневих результатів у минулому місяці кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 15%.

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ТОП-5 нових електромобілів на ринку у травні 2023р.

Volkswagen ID.4 - 168 од.;

Dongfeng Honda M-NV - 107 од.;

Volkswagen ID.6 - 23 од.;

Honda E - 23 од.;

BMW iX - 18 од.

ТОП-5 травня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів

Nissan Leaf - 388 од.;

Volkswagen е-Golf - 259 од.;

Tesla Model 3 - 144 од.;

Renault Zoe - 123 од.;

Tesla Model Y - 119 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 9,5 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% б/в", - додали в асоціації.

Ринок авто під час війни

У травні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 955 авто. Це є найкращим результатом за останні 15 місяців.

Український автопарк за травень поповнився на майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 0,3% більше, ніж у квітні.

Найбільшу частку в цьому сегменті авторинку, як і у попередньому місяці, займають бензинові авто – 45%. Після чого йдуть: дизельні – 36%; електромобілі – 12%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 2%.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця виглядає таким чином: 1. Volkswagen Golf – 1 тис. 333 од.; 2. Renault Megane – 1 тис. 230 од.; 3. Škoda Octavia - 840 од.; 4. Volkswagen Passat - 694 од.; 5. Ford Focus - 403 од.; 6. Nissan Leaf - 388 од.; 7. Nissan Qashqai - 360 од.; 8. Volkswagen Touran - 326 од.; 9. Audi A4 - 297 од.; 10. Škoda Fabia - 294 од.

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