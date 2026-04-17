Брюссель готується до обміну авіаційним паливом між членами ЄС: у FT назвали причину

Європейські авіакомпанії вже скасовують деякі рейси, при цьому Lufthansa та KLM входять до числа авіакомпаній, які оголосили про скорочення розкладу через нестачу палива.

Брюссель готовий вимагати розподілу запасів авіаційного палива по всьому ЄС, оскільки континенту чекає літо з дорогими авіаквитками та потенційними скасуваннями рейсів через конфлікт на Близькому Сході. Про це пише Financial Times.

Комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що Європейська комісія посилить моніторинг запасів палива та потужностей з переробки, координуватиме поставки і, можливо, перерозподілятиме авіаційне паливо по всьому блоку, повторюючи зусилля часів пандемії щодо розподілу поставок вакцин.

"Ми переходимо від кризи, яка досі була в основному кризою занадто високих цін. Тепер ми рухаємося до кризи поставок. Це ми побачимо в першу чергу на ринку авіаційного палива. Ми дуже швидко наближаємося до цього", - зазначив він.

Йоргенсен сказав, що заходи можуть включати "можливе спільне використання та перерозподіл авіаційного палива між державами-членами".

Європейські авіакомпанії вже скасовують деякі рейси, при цьому Lufthansa і KLM входять до числа авіакомпаній, які заявили про скорочення розкладу у зв'язку з нестачею палива. Йоргенсен сказав:

"Ми повинні бути гранично чесними і сказати, що ситуація стане досить серйозною, і саме тому ми будемо вводити ці заходи. Якщо конфлікт триватиме, існує реальна небезпека того, що ми наближаємося до літа з дорожчими авіаквитками і навіть зі скасуванням рейсів".

Які є ризики

Зазначається, що плани щодо перерозподілу поставок всередині блоку можуть викликати політичні розбіжності та нагадати про труднощі, з якими Брюссель зіткнувся під час пандемії, коли розподіляв вакцини від COVID-19 по всьому союзу.

Однак Йоргенсен заявив, що переконаний у тому, що держави-члени не будуть заперечувати проти цього плану.

"Зараз у союзі панує почуття солідарності, і ми знаємо, що це криза, з якою нам потрібно боротися разом", - пояснив він.

За його словами, плани включатимуть співпрацю з "державами-членами, постачальниками палива, аеропортами та авіакомпаніями з питань пошуку альтернативних джерел авіаційного палива":

"Наша мета - переконатися, що жоден регіон, аеропорт чи навіть держава-член не постраждають від цього непропорційно сильніше".

Важливо, що інші заходи, які мають бути представлені наступного тижня, включають створення "паливної обсерваторії", яка відстежуватиме постачання авіаційного палива в Європі, щоб забезпечити Комісії огляд виробничих і торговельних потоків.

Брюссель також оцінить свої існуючі потужності з переробки нафти та те, як нафтопереробні заводи в блоці можуть бути переобладнані для більш ефективного використання з метою максимізації виробництва.

Йоргенсен заявив, що Брюссель також "розглядає" можливість вивільнення стратегічних запасів державами-членами, але це не буде частиною пропозицій, оголошених наступного тижня, які будуть представлені напередодні зустрічі лідерів держав-членів у Нікосії, Кіпр.

Він сказав, що Брюссель все ще може ввести "конкретні зобов'язання щодо авіаційного палива", яке буде зберігатися в рамках стратегічних запасів нафти країнами. Наразі держави-члени можуть обирати, які нафтопродукти вони будуть зберігати у стратегічних резервах.

Дефіцит авіаційного палива в ЄС

Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що у Європи залишився шеститижневий запас авіаційного палива. Поставки гасу значною мірою здійснюються з країн Близького Сходу, і їхні поставки сильно постраждали через закриття Ормузької протоки.

