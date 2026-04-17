Брюссель готується до обміну авіаційним паливом між членами ЄС: у FT назвали причину

Брюссель готовий вимагати розподілу запасів авіаційного палива по всьому ЄС, оскільки континенту чекає літо з дорогими авіаквитками та потенційними скасуваннями рейсів через конфлікт на Близькому Сході. Про це пише Financial Times.
Комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що Європейська комісія посилить моніторинг запасів палива та потужностей з переробки, координуватиме поставки і, можливо, перерозподілятиме авіаційне паливо по всьому блоку, повторюючи зусилля часів пандемії щодо розподілу поставок вакцин.
"Ми переходимо від кризи, яка досі була в основному кризою занадто високих цін. Тепер ми рухаємося до кризи поставок. Це ми побачимо в першу чергу на ринку авіаційного палива. Ми дуже швидко наближаємося до цього", - зазначив він.
Йоргенсен сказав, що заходи можуть включати "можливе спільне використання та перерозподіл авіаційного палива між державами-членами".
Європейські авіакомпанії вже скасовують деякі рейси, при цьому Lufthansa і KLM входять до числа авіакомпаній, які заявили про скорочення розкладу у зв'язку з нестачею палива. Йоргенсен сказав:
"Ми повинні бути гранично чесними і сказати, що ситуація стане досить серйозною, і саме тому ми будемо вводити ці заходи. Якщо конфлікт триватиме, існує реальна небезпека того, що ми наближаємося до літа з дорожчими авіаквитками і навіть зі скасуванням рейсів".
Які є ризики
Зазначається, що плани щодо перерозподілу поставок всередині блоку можуть викликати політичні розбіжності та нагадати про труднощі, з якими Брюссель зіткнувся під час пандемії, коли розподіляв вакцини від COVID-19 по всьому союзу.
Однак Йоргенсен заявив, що переконаний у тому, що держави-члени не будуть заперечувати проти цього плану.
"Зараз у союзі панує почуття солідарності, і ми знаємо, що це криза, з якою нам потрібно боротися разом", - пояснив він.
За його словами, плани включатимуть співпрацю з "державами-членами, постачальниками палива, аеропортами та авіакомпаніями з питань пошуку альтернативних джерел авіаційного палива":
"Наша мета - переконатися, що жоден регіон, аеропорт чи навіть держава-член не постраждають від цього непропорційно сильніше".
Важливо, що інші заходи, які мають бути представлені наступного тижня, включають створення "паливної обсерваторії", яка відстежуватиме постачання авіаційного палива в Європі, щоб забезпечити Комісії огляд виробничих і торговельних потоків.
Брюссель також оцінить свої існуючі потужності з переробки нафти та те, як нафтопереробні заводи в блоці можуть бути переобладнані для більш ефективного використання з метою максимізації виробництва.
Йоргенсен заявив, що Брюссель також "розглядає" можливість вивільнення стратегічних запасів державами-членами, але це не буде частиною пропозицій, оголошених наступного тижня, які будуть представлені напередодні зустрічі лідерів держав-членів у Нікосії, Кіпр.
Він сказав, що Брюссель все ще може ввести "конкретні зобов'язання щодо авіаційного палива", яке буде зберігатися в рамках стратегічних запасів нафти країнами. Наразі держави-члени можуть обирати, які нафтопродукти вони будуть зберігати у стратегічних резервах.
Дефіцит авіаційного палива в ЄС
Глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що у Європи залишився шеститижневий запас авіаційного палива. Поставки гасу значною мірою здійснюються з країн Близького Сходу, і їхні поставки сильно постраждали через закриття Ормузької протоки.