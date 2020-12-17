Криклій висловив сподівання, що у 2022 році Мінінфраструктури зможе розпочати будівництво аеропорту в Закарпатті.

Прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ході прес-конференції в Києві.

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«Ми отримали 2,4 млрд грн фінансування на наступні аеропорти: 1,4 млрд грн – це на будівництво нового аеродрому в місті Дніпро... 1 млрд грн буде виділено на наступні три регіональні аеропорти, а саме місто Вінниця, місто Рівне, місто Херсон», - сказав він.

За його словами, вибір цих аеропортів продиктований тим, що у них вже є проектна документація і значний пасажирський трафік.

Також Криклій висловив надію, що у 2022 році Мінінфраструктури зможе почати будівництво аеропорту в Закарпатті.

Також міністр повідомив, що найближчими роками міністерство планує розвивати аеропорти Чернівців, Сум, Полтави та Черкас.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік. Державний бюджет України на 2021 рік передбачає виділення 89 млрд грн на програму «Велике будівництво», 4,5 млрд грн – на розвиток «Укрзалізниці» і 2,4 млрд грн – на розвиток аеропортів.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

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Автор: Павло Степанець