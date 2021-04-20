Ілон Маск стверджує, що машина не керувалася автопілотом.

Засновник і СЕО компанії Tesla Ілон Маск заявив, що електромобіль Tesla, що розбився недалеко від Х'юстона (штат Техас), не керувався автопілотом.

Про це Ілон Маск написав у своєму Twitter.

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"Логи даних показують, що автопілот був відключений", - написав Маск.

Також Маск заявив про те, що для цього автомобіля не був придбаний повнофункціональний автопілот (Full Self-Driving, FSD).

Разом з тим на ділянці дороги, де днем раніше сталася аварія, немає дорожньої розмітки, необхідної для активації звичайного автопілота.

Tesla і смертельна ДТП

19 квітня 2021 року двоє людей загинули в передмісті Х'юстона, штат Техас, в результаті аварії безпілотного автомобіля Tesla Model S 2019. Машина з пасажирами врізалася в дерево і загорілася. За даними поліції, на момент ДТП людей за кермом не було.

Того ж дня, 19 квітня 2021 року Tesla оприлюднила звіт щодо безпеки своїх машин.

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Автор: Олена Коваленко