У першому кварталі 2021 року Tesla реєструвала одну аварію з увімкненим автопілотом на кожні 6,74 млн км пробігу.

Tesla опублікувала черговий звіт про безпеку, що дозволяє оцінити ефективність активних і пасивних функцій безпеки автомобілів компанії на підставі сухої статистики.

Про це повідомляє ITC.ua.

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Коментуючи цей звіт, глава Tesla Ілон Маск заявив, що компанія для своїх авто знизила ризик потрапляння в аварію в 10 разів у порівнянні із середнім автомобілем.

У першому кварталі 2021 року Tesla реєструвала одну аварію з увімкненим автопілотом на кожні 6,74 млн км пробігу. Для порівняння: рік тому автомобілі Tesla з увімкненим автопілотом потрапляли в аварії рідше — одна аварія траплялася на кожні 7,53 млн км пробігу. Тобто, за рік показник дещо погіршився.

Серед машин без автопілота, але з активними функціями безпеки, показник склав одну аварію на 3,3 млн км, а водії автомобілів Tesla, де автопілот і функції активної безпеки не використовуються зовсім, потрапляли в аварії в середньому раз на кожні 1,57 млн км пробігу, тобто істотно частіше.

Окремо Tesla наводить статистику NHTSA, що в середньому в США одна аварія відбувається на кожні 779 тис. км пробігу.

Що стосується проблеми займання, звіт Tesla говорить, що в період з 2012-го по 2020-й рік траплялася одна пожежа на 329,92 млн км пробігу. Ці дані включають випадки, які безпосередньо не пов'язані зі звичайною експлуатацією авто (наприклад, підпал). Для порівняння, за період з 2012-го по 2019-й рік цей показник становив один інцидент на 281,64 млн км пробігу. За статистикою NHTSA, автомобілі в США в середньому горять кожні 30,57 млн км пробігу.

Звіти компанії

З 2018 року Tesla щоквартально публікує спеціальні звіти про безпеку своїх автомобілів - вони містять дані про те, наскільки часто автомобілі компанії з увімкненим автопілотом потрапляють в аварії, а також дані про інциденти із загорянням. Свіжий такий звіт дозволяє дізнатися оновлену статистику за підсумками першого кварталу поточного року.

Tesla і смертельна ДТП

19 квітня 2021 року двоє людей загинули в передмісті Х'юстона, штат Техас, в результаті аварії безпілотного автомобіля Tesla Model S 2019. Машина з пасажирами врізалася в дерево і загорілася.

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Автор: Олена Коваленко