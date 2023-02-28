Виконувати обов’язки голови правління "Укрзалізниці" буде Євген Лященко.

Виконувати обов’язки голови правління АТ "Укрзалізниця" буде член правління АТ УЗ Євген Лященко, який відповідає в компанії за кадрові і фінансові питання.

Про це повідомив член правління "Укрзалізниці" Орест Логунов, повідомляє ЦТС.

"Виконувати обов’язки буде Євген Лященко - він потужний, із високим ступенем довіри", - зазнчив Логунов.

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В "Укрзалізницю" Лященко прийшов у 2021 році, до того п’ять років (до 2019-го) був директором "Медіа Групи Україна", що входить до SCM.

Звільнення голови правлінння "Укрзлізниці"

27 лютого 2023 року голова правління АТ "Українська залізниця" Олександр Камишін заявив, що подає у відставку. Він має очолити офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі. Нова посада Камишіна називатиметься - голова Офісу "Укрзалізниці" з євроінтеграції.

"Я подаю у відставку. За спільним рішенням з Віце-Прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі", – повідомив Камишін.

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