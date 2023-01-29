У рейтингу продовжують лідирувати традиційні авто, хоча продажі електромобілів набирають оберти.

На світовому автомобільному ринку продовжують домінувати моделі Toyota. Також у рейтингу продовжують лідирувати традиційні авто, хоча продажі електромобілів набирають оберти.

Рейтинг найбільш продаваних легкових і малих комерційних автомобілів у світі, агрегуючи дані для 162 країн, склали аналітики видання Focus2move. Дані оновлюються щомісяця з урахуванням останньої доступної інформації про реєстрацію, отриманих від місцевих офіційних органів влади.

Так, найбільш продаваним автомобілем у світі за підсумками 2022 року став лідер останніх років - Toyota Corolla. Автівок цієї моделі було продано 1,12 мільйона одиниць, що на 2,2% менше, ніж роком раніше.

Відео дня

Друге місце посідає Toyota RAV4, яких було продано 869955 одиниць (-13,8%). Аналітики зазначають, що величезний успіх мала гібридна версія цієї моделі. Також RAV4 став найбільш продаваним кросовером у світі.

Третю сходинку в рейтингу посіли великі пікапи Ford F-Series, котрі стали бестселером у країнах Північної Америки. Їхні продажі в 2022 році склали 786757 одиниць. Зменшення кількості проданих автівок на 8,8% не завадило моделі опинитися в трійці лідерів, зазначають аналітики.

На 4 місце вирвалася Tesla Model Y - загалом цих електричних кросоверів було продано 758605 одиниць. Ця модель піднялася одразу на 15 позицій у рейтингу порівняно з попереднім роком (+88,3%).

На 6 місці - седани Toyota Camry із 675272 проданими автомобілями (-3%), за нею йдуть кросовери Honda CR-V (600679 нових реєстрацій, -18,1%) і електромобілі Tesla Model 3 (595747 одиниць, +4,3%).

Пікап Chevrolet Silverado посідає 8 місце з 591758 продажами (+1,8%), за ним йдуть пікап Toyota Hillux (564208 одиниць, +2,5%) і кросовер Hyundai Tucson з 563 тисячами 972 новими реєстраціями (+1,0%).

Аналітики зазначають, що найвидатніші показники серед інших моделей у ТОП-100 здебільшого пов'язані з електромобілями. Зокрема, китайський електричний позашляховик BYD Song піднявся на 14 місце з 85-го, а "електричка" BYD Qin Plus посіла 26-е місце, піднявшись зі 120-го.

Найпопулярніші автомобілі в Україні 2022

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році українці зареєстрували 37,9 тис. нових легкових автомобілів. У порівнянні з 2021 роком ринок нових авто скоротився на 63%, досягнувши найнижчого рівня з початку століття. Найпопулярнішим автомобілем року став Toyota RAV4 з показником 2 тис. 525 реєстрацій.

Загалом, перше місце в рейтингу марок на ринку нових легкових авто в Україні посіла Toyota. На другому місці - Renault, а третій результат - у Skoda.

Вас також можуть зацікавити новини: