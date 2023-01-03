У порівнянні з 2021 роком ринок нових авто скоротився на 63% та досягнув найнижчого рівня з початку століття.

У 2022 році українці зареєстрували 37,9 тис. нових легкових автомобілів.

Як повідомили в прес-службі "Укравтопрому", найпопулярнішим автомобілем року став Toyota RAV4 з показником 2 тис. 525 реєстрацій.

Зазначається, що у порівнянні з 2021 роком ринок нових авто скоротився на 63%, досягнувши найнижчого рівня з початку століття.

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За підсумками року, перше місце у рейтингу марок на ринку нових легкових авто посіла Toyota з результатом 6 тис. 914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж торік). На другому місці – Renault, продажі автомобілів якої зменшились на 71% – до 3 тис. 975 шт. Третій результат у Skoda – 2 тис. 829 шт. (-54% від 2021 р.). Четверте місце українці надали Hyundai, придбавши 2 тис. 285 авто цієї марки (-52%). Замикає лідерську п'ятірку Volkswagen – 2 тис. 274 авто (-45%).

Також в топ-10 ринку у 2022 році потрапили: BMW – 1 тис. 726 шт. (-41%); Mercedes-Benz – 1 тис. 669 шт. (-44%); Mitsubishi – 1 тис. 655 шт. (-61%); Chery – 1 тис. 631 шт. (-65%); Kia – 1 тис. 167 шт. (-87%).

Ситуація на ринку автомобілів в Україні

Протягом липня 2022 року, через місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

Українці у листопаді 2022 року придбали 3,090 тис. нових легкових автомобілів.

За даними "Укравтопрому", українці у листопаді зареєстрували майже 15 тис. іномарок, що були у використанні.