Послугою можна скористатися, якщо є право керування будь-яким транспортним засобом.

На вулицях Києва зʼявилися перші прокатні електромопеди. Сервіс запустила компанія "Зелектра", яка оперує в столиці публічним прокатом самокатів та електровелосипедів.

Як повідомив транспортний аналітик, співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко у Facebook, в рамках пілотного проекта на центральні вулиці Києва вивели 50 електромопедів. В подальшому планується збільшити цю кількість.

Зазначається, що в Києві, як і в інших містах, на мопед встановлено обмеження швидкості - 45 км/год. Тариф на пілотний період становить 65 грн старт та 6,5 грн кожна наступна хвилина. В подальшому ціна зросте.

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"Бачимо проблему в тому, що ці швидкісні мопеди запарковані на тротуарі. Є ризик, що користувачі по ним їздитимуть. Очевидно, що настав момент коли Київ має виділяти на такі орендні мопеди, самокати та велосипеди паркомісця на проїзній частині", - зазначив Гречко.

За його словами, скористатися мопедами можна, завантаживши додаток "Зелектра". На відміну від користування самокатів, водій повинен довантажити будь-які права національного зразка та підтвердити, що йому є 18 років. Наявність категорії водіння А, А1 не вимагається. Тобто послугою можна скористатися, якщо є право керування будь-яким транспортним засобом.

На мопеді може пересуватися дві людини. Для їхньої безпеки в багажнику є два захисні шоломи.

Транспорт в Києві - останні новини

Із 5 червня в столиці обмежили рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою. Час дії обмеження встановлено відповідно до температурного режиму.

Раніше повідомлялося, що в Києві визначать спеціальні місця для паркування електросамокатів та електровелосипедів. Зазначається, що ситуація з хаотичним паркуванням електросамокатів і велосипедів створює загрозу - зокрема, для маломобільних людей.

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