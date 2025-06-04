В найближчі дні в столиці очікується підвищення температури повітря вище +28 ºС.

У Києві з 5 червня обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою. Час дії обмеження встановлюватимуть відповідно до температурного режиму. Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), в найближчі дні очікується підвищення температури повітря вище +28º.

"Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху здійснюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві.

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Транспорт Києва - останні новини

Як писав УНІАН, 16 травня стало відомо, що через брак фінансування будівництво двох нових станцій "Мостицька" та "Варшавська" може не завершитися у 2027 році, як це передбачено договором.

Раніше повідомлялося, що в столиці визначать спеціальні місця для паркування електросамокатів та електровелосипедів. За словами Уповноваженої Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Лесі Петрівської, ситуація з хаотичним паркуванням електросамокатів і велосипедів створює загрозу - зокрема, для маломобільних людей.

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