Зазначається, що влітку найменший пасажиропотік.

У Києві з 14 липня до 22 серпня столичний фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на "Київпастранс", під час робіт фахівці відремонтують машинну, компресорну і тиристорну залу. Проведуть обстеження рейкової колії та частково замінять шпали.

"Ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші сезони", - ідеться в повідомленні.

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Також у планах капітально відремонтувати вузли та агрегати вагонів, обладнати машинну залу та провести кузовні роботи. Перед запуском роботи фунікулера фахівці здійснять статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Транспорт Києва - останні новини

9 липня на вулицях Києва зʼявилися перші прокатні електромопеди. Сервіс запустила компанія "Зелектра", яка оперує в столиці публічним прокатом самокатів та електровелосипедів. У рамках пілотного проекта на центральні вулиці Києва вивели 50 електромопедів.

Раніше повідомлялося, що з 5 червня в Києві обмежили рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою. Час дії обмеження встановлено відповідно до температурного режиму.

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