Кабмін призначив тимчасового голову правління "Укрзалізниці"

Також уряд звільнив з цієї посади Івана Юрика.

Кабінет міністрів України звільнив Івана Юрика з посади виконувача обов'язків голови "Укрзалізниці" і призначив тимчасовим головою правління компанії радника міністра інфраструктури Олександра Камишина. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. Читайте такожВ. о. голови правління "Укрзалізниці" Юрик подав у відставку "Призначити Камишина Олександра Миколайовича виконувачем обов'язків голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниці", - написав він. Юрик в "Укрзалізниці": Кабінет міністрів у березні 2021 року призначив Івана Юрика тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління акціонерної компанії "Укрзалізниця". Юрик обіймав посаду в.о. голови правління УЗ в період з квітня по вересень 2020 року. До цього він був членом правління УЗ і членом наглядової ради компанії.

9 серпня Наглядова рада УЗ повідомила, що отримала заяву від тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Івана Юрика про звільнення його від виконання таких обов'язків.

Наглядова рада провела позачергове засідання і вирішила задовольнити заяву Юрика.

Юрик продовжуватиме виконання своїх обов'язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабінету міністрів України задовольнити зазначену вище заяву та схвалити відповідне рішення. Автор: Дмитро Шварц

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