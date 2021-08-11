Рішення було прийнято на засіданні уряду 11 серпня / фото УНІАН Владииир Гонтар
Кабінет міністрів України звільнив Івана Юрика з посади виконувача обов'язків голови "Укрзалізниці" і призначив тимчасовим головою правління компанії радника міністра інфраструктури Олександра Камишина.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
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"Призначити Камишина Олександра Миколайовича виконувачем обов'язків голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниці", - написав він.
Юрик в "Укрзалізниці":
- Кабінет міністрів у березні 2021 року призначив Івана Юрика тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління акціонерної компанії "Укрзалізниця". Юрик обіймав посаду в.о. голови правління УЗ в період з квітня по вересень 2020 року. До цього він був членом правління УЗ і членом наглядової ради компанії.
- 9 серпня Наглядова рада УЗ повідомила, що отримала заяву від тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Івана Юрика про звільнення його від виконання таких обов'язків.
- Наглядова рада провела позачергове засідання і вирішила задовольнити заяву Юрика.
- Юрик продовжуватиме виконання своїх обов'язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабінету міністрів України задовольнити зазначену вище заяву та схвалити відповідне рішення.