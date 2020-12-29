В 2021 році Мінінфраструктури продовжить роботу з модернізації регіональних аеропортів.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року, якими визначаються завдання та заходи, необхідні для приведення аеропортової інфраструктури у відповідність до міжнародних стандартів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

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"Зміни в Державній цільовій програмі розвитку аеропортів до 2023 року, затверджені урядом, дозволять не тільки забезпечити стабільний розвиток української авіації та збільшити пасажиропотік в наших аеропортах, а й перетворити Україну на важливий і розвинений аероузел в Європі", - цитує прес-служба слова міністра.

Прес-служба нагадала, що у 2021 році Мінінфраструктури продовжить роботу з модернізації регіональних аеропортів. На їх розвиток буде спрямовано 2,4 млрд грн, передбачених у держбюджеті країни на наступний рік.

Держбюджет-2021 та авіаційна галузь

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Автор: Павло Степанець