Кабінет Міністрів України вніс зміни до Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року, якими визначаються завдання та заходи, необхідні для приведення аеропортової інфраструктури у відповідність до міжнародних стандартів.
Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.
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"Зміни в Державній цільовій програмі розвитку аеропортів до 2023 року, затверджені урядом, дозволять не тільки забезпечити стабільний розвиток української авіації та збільшити пасажиропотік в наших аеропортах, а й перетворити Україну на важливий і розвинений аероузел в Європі", - цитує прес-служба слова міністра.
Прес-служба нагадала, що у 2021 році Мінінфраструктури продовжить роботу з модернізації регіональних аеропортів. На їх розвиток буде спрямовано 2,4 млрд грн, передбачених у держбюджеті країни на наступний рік.
Держбюджет-2021 та авіаційна галузь
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік. Державний бюджет України на 2021 рік передбачає виділення 89 млрд грн на програму «Велике будівництво», 4,5 млрд грн – на розвиток «Укрзалізниці» і 2,4 млрд грн – на розвиток аеропортів.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову «Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- За словами Криклія, прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні. На розвиток аеропорту в Дніпрі передбачено 1,4 млрд грн, у Вінниці - 604 млн грн, на в Херсоні – 320 млн грн і на аеропорт у Рівному – 75,7 млн грн.
- 17 грудня 2020 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій прогнозував відновлення у 2021 році української авіаційної галузі до 50% показників 2019 року.
- 21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
- 25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
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