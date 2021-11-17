Кабінет Міністрів затвердив угоду з урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийнято під час засідання уряду.
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"Затвердити угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень, вчинену 20 липня 2021 року в Римі", - йдеться в документі.
Отримання прав в Україні:
15 вересня 2021 року Кабмін дозволив майбутнім водіям Дистанційно готуватися до іспиту з правил дорожнього руху.
З 5 листопада 2021 року в українців з'явилася можливість отримати поштою водійське посвідчення, замовлене онлайн. Оформити доставку потрібно в Електронному кабінеті водія, а отримати - в будь-якому відділенні "Укрпошти".