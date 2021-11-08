Автор законопроекту пропонує довічно позбавляти права керування авто за систематичні порушення ПДР.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким передбачено довічне позбавлення права керування авто.

Про це повідомляє сайт ВРУ.

Проектом закону №6278 за авторством нардепа Юлії Світличної пропонується внести зміни до статті 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та до статті 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення наданого громадянинові права керування транспортними засобами на довічний термін.

Зокрема, до ст. 30 Кодексу про адмінправопорушення "Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю" пропонується внести зміни, за якими за систематичне порушення порядку користування правом керування авто передбачено довічне позбавлення такого права.

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Аналогічні зміни передбачені і до статті 55 Кримінального кодексу "Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю". Там сказано, що "позбавлення права керувати транспортними засобами як додаткове покарання призначається на довічний термін".

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада значно посилила відповідальність за порушення ПДР та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Автор: Дмитро Хилюк