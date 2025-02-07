Наступного року там мають розгорнути радари.

Після катастрофи Boeing 737 всі аеропорти Південної Кореї зобов'язали встановити камери для виявлення птахів та тепловізійні радари.

Про це повідомляє BBC News, посилаючись на заяву Міністерства земельних ресурсів країни. Розгортання радарів має відбутися у 2026 році, вони визначатимуть розміри птахів та шляхи їхнього пересування, а потім передаватимуть цю інформацію авіадиспетчерам:

"Радари виявлення птахів будуть встановлені в усіх аеропортах, щоб покращити раннє виявлення птахів, що знаходяться далеко, і підвищити можливості реагування літаків".

Зазначається, що наразі тепловізійні камери є лише в чотирьох аеропортах країни. Крім того, невідомо, чи мають вони радари для виявлення птахів. Також було доручено прибрати від аеропортів місця, які можуть приваблювати птахів.

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Авіакатастрофа у Південній Кореї

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 грудня пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air, що прямував до аеропорту Муан, під час аварійної посадки вилетів за межі злітно-посадкової смуги, врізався в бетонну стіну та спалахнув.

Внаслідок катастрофи загинули 179 людей, вижити вдалося лише двом членам екіпажу. Повідомлялося, що екіпаж попереджали про "пташину активність".

За даними ЗМІ, слідчи знайшли пташине пір'я та кров в обох двигунах літака Jeju Air.

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