Росія вдарила по Київській області не 10 ракетами: Ігнат розкрив деталі атаки

Чому на місці прильоту було скупчення людей, наразі з'ясовується, адже в ЗСУ таке давно заборонено.

У ЗСУ давно заборонено проведення публічних заходів із великим скупченням людей, оскільки це становить небезпеку через атаки Росії.

Про це сказав в етері телемарафону начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, правоохоронці мають з’ясувати, яким чином проводився захід у Київській області.

"У ЗСУ давно заборонено проведення публічних заходів, великі зібрання, скупчення, бо це безпека", - наголосив він.

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За його словами, в Україні триває війна, Росія постійно наносить удари по населених пунктах. "Україна у війні і дотримуватися тих вимог потрібно у будь-який час, чи вдень, чи вночі. І заходи планувати відповідно до вимог безпеки", - наголосив Ігнат.

Чим Росія вдарила по Київській області

Речник Повітряних сил повідомив, що ворог застосував по Київській області "швидкісну балістику" з північного напрямку. Він додав, що росіяни вдарили трьома балістичними ракетами. За його словами, в різних Телеграм-каналах була інформація про 10 ракет, але насправді було 3 ракети, одну з яких вдалося перехопити ППО, а два влучання зафіксовані:

"А потім ще й додали вони ракети "Онікс" по півдню. Не досягли цілей, але все ж таки атака була".

Пізніше в Повітряних силах повідомили, що близько 11:30 окупанти завдали удару по Київщині, використовуючи три балістичні ракети Іскандер-М/С-400 з півночі. Одну ракету вдалося перехопити, тоді як дві інші влучили в обʼєкт у Бучанському районі на Київщині.

Крім того, повідомляється, що вже за 15 хвилин ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами "Онікс" з Криму. Втім, Силам оборони вдалося їх збити.

Також повідомляється, що в період з 07:00 до 16:30 окупанти запустили по Україні понад 90 БПЛА, понад третина з яких були реактивними. Станом на 16:30, Сили оборони збили та подавили 81 такий безпілотник.

Ігнат попередив про нові удари

За його словами, загроза зберігається, оскільки Росія накопичила ракети і в найближчі дні треба максимально оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, розуміючи, що балістика - це "дуже швидко і небезпечно".

Удар по Київській області

Як повідомляв УНІАН, росіяни завдали удару по полігону в Україні, під час виставки озброєння в Бучанському районі Київської області. В даний час триває рятувальна операція.

Президент Володимир Зеленський сказав, що вже відомо про десятки постраждалих, є загиблі. За його словами, продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей, а на місці працюють усі необхідні служби.

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