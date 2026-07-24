Не по полігону: Повітряні сили відповіли, куди влучили російські ракети в Київській області

Об'єкт, в який сталося влучання, не має жодного стосунку до ЗСУ.

Місце, де внаслідок влучання російських ракет загинуло щонайменше 10 осіб та 100 отримали поранення, не є військовим полігоном, це - приватний спорткомплекс.

Про це в етері День.LIVE сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Зокрема, його попросили пояснити, де відбувався захід, який був анонсований у соцмережах та зібрав велику кількість відвідувачів. За словами Ігната, об'єкт, в який сталося влучання, не має жодного стосунку до ЗСУ.

"Це - не полігон. Це – спортивний приватний центр, який до військових не має відношення", - наголосив представник ПС ЗСУ.

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Він додав, що діям організаторів заходу оцінку даватимуть правоохоронні органи.

Чим били по Україні

Як уточнив Ігнат, сьогодні вдень росіяни атакували Україну п'ятьма ракетами різних типів: трьома балістичними було задано удару по Київській області та двома протикорабельними ракетами "Онікс" - по Одеській.

"Одну з ракет, "Іскандер", вдалося перехопити протиповітряній обороні. І два ще "Онікси" по півдню теж не завдали шкоди – не досягли цілей, які ставив перед собою противник. На жаль, по Київщині зафіксовано влучання двох ракет…", - зазначив Ігнат.

Удар по Україні 24 липня

Як писав УНІАН, сьогодні, 24 липня, окупанти завдали удару по Бучанському району Київської області під час виставки озброєння.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що внаслідок атаки загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за воєнні злочини.

Крім того, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

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