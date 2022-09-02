У Києві скорочують інтервал руху поїздів у столичній підземці.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.
"У столичному метро з 5 вересня скоротять інтервал руху поїздів", - йдеться у повідомленні.
Було ухвалене рішення у пікові години встановити інтервал 3-4 хвилини.
"У пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин", - наголошують у столичній підземці.
Раніше у КМДА повідомили, що під час повітряної тривоги роботи на будівельних майданчиках будуть припинятися. Також у Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про скасування примусової зупинки громадського транспорту у столиці під час повітряної тривоги. Пропозицію киян відхилили.