Зокрема, у пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин.

У Києві скорочують інтервал руху поїздів у столичній підземці.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram.

"У столичному метро з 5 вересня скоротять інтервал руху поїздів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Було ухвалене рішення у пікові години встановити інтервал 3-4 хвилини.

"У пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин", - наголошують у столичній підземці.

Раніше у КМДА повідомили, що під час повітряної тривоги роботи на будівельних майданчиках будуть припинятися. Також у Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про скасування примусової зупинки громадського транспорту у столиці під час повітряної тривоги. Пропозицію киян відхилили.

Вас також можуть зацікавити новини: