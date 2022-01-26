Півроку тому в Києві повністю скасували паперові талони.

У наземному транспорті Києва готуються протестувати систему оплати проїзду за допомогою банківських карт.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич на своїй сторінка у Facebook.

Він нагадав, що півроку тому Київ став першим українським містом, де повністю скасували паперові талони в громадському транспорті.

За цей час, за даними КМДА, електронним квитком скористалися 140 млн разів, а в додатку "Київ Цифровий" було згенеровано 11 мільйонів QR-квитків.

"В даний час команда працює над оплатою банківською картою в наземному комунальному транспорті. У лютому плануємо запустити її в тестовому режимі на декількох маршрутах", - повідомив Оленич.

Читайте такожУ Києві для безкоштовного проїзду школярам знадобиться новий документНагадаємо, навесні найдорожчий разовий квиток на громадський транспорт у Києві буде коштувати до 20 грн.

Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що до закінчення опалювального сезону вартість проїзду не зростатиме, але навесні все ж збільшиться.

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