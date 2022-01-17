Зміна організації дорожнього руху перетворила Кудрявський узвіз на справжню мороку для водіїв.

У самому центрі столиці у Шевченківському районі з’явилася дивна та нелогічна дорожня розмітка.

Про це розповідається у сюжеті на 2+2.

Повідомляється, що така зміна організації дорожнього руху перетворила Кудрявський узвіз на справжню мороку для водіїв. Тепер кожен день там починається з конфліктів між водіями.

Річ у тому, що ті водії, які їдуть з Нестерівського провулку, не знають, що попереду круговий рух і повертають ліворуч. Тож керманичі, які прямують з Кудрявського узвозу, виїжджають їм просто у лоба. Ситуація не зрозуміла, адже на перехресті не вистачає потрібних знаків.

У КМДА розповіли, що така розмітка там тимчасово у рамках боротьби з незаконним паркуванням у столиці. Там обіцяють, що її приберуть вже у цьому році.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно дороги столиці покрили намальованими жовтими сітками. Ця нова розмітка за задумом має подолати затори на перехрестях.

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