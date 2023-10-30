Пасажири зможуть скористатися пересадкою потягом в Мукачеві до словацького міста Кошице.

Відтепер у мобільному застосунку "Укрзалізниця" пасажири можуть придбати квитки з Запоріжжя, Дніпра та Львова до Словаччини.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, для цього в мобільному застосунку УЗ треба обрати місто відправлення та натиснути "Знайти". У результатах пошуку можна знайти пропозицію пересадки на ст. Мукачево, обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком.

Тривалість пересадки на ст. Мукачево: 1 год 26 хв на шляху до Кошице та 52 хв зворотно.

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В УЗ нагадали, що щодня з платформи Західна ст. Мукачево курсують 2 поїзди в напрямку Словаччини:

№961 Мукачево – Кошице вирушає о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуває на ст. Кошице о 18:17;

№963 Мукачево – Кошице вирушає о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуває на ст. Кошице о 21:33.

На ст. Кошице можна здійснити такі пересадки:

- до Братислави можна пересісти на нічний поїзд R 614 "Zemplin", що вирушає щодня з Кошице о 23:45 та прибуває до столиці Словаччини о 05:33;

- до Праги можна пересісти на нічний поїзд EN 442 "Slovakia", що вирушає щодня з Кошице о 22:08 та прибуває до столиці Чехії о 07:38.

У зворотному напрямку:

№960 Кошице – Мукачево вирушає щоденно о 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибуває до Мукачева о 14:00;

№962 Кошице – Мукачево вирушає щоденно о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуває до Мукачева о 16:53.

Дістатися станції Кошице для пересадки на рейси до Мукачева можна:

- з Братислави скориставшись денним поїздом IC 521, що вирушає щодня з Братислави о 06:22 та прибуває в Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №962 – вирушає об 11:46;

- з Праги скориставшись нічним поїздом EN 443 "Slovakia", що вирушає щодня з Праги о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до ст. Мукачево – №960 – вирушає о 08:46.

Посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево – з окремої платформи: при виході з вокзалу ліворуч до 10 хв пішки до платформи Західна.

"Укрзалізниця" – останні новини

"Укрзалізниця" із середини вересня відкрила продаж електронних квитків на сполучення Мукачево – Кошице.

15 жовтня 2023 року "Укрзалізниця" вперше за 18 років запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Так, новий поїзд проходить через пункт пропуску Рава-Руська, де пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і назад.

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