Вартість квитка залишається незмінною - 412 грн за подорож у 2 класі.

Тепер квитки на поїзд до Словаччини можна купити онлайн - "Укрзалізниця" відкрила продаж електронних квитків на сполучення Мукачево – Кошице.

"Тепер для подорожі поїздами Мукачево - Кошице не потрібно звертатися до міжнародних кас. Достатньо лише відкрити мобільний застосунок Укрзалізниці або сайт booking.uz.gov.ua, знайти необхідний поїзд, обрати бажане місце та заповнити необхідні дані, й усе - електронний квиток у вас в руках! Вартість не зазнає змін, все ті ж 412 грн за подорож у 2 класі", - зазначають у компанії.

В УЗ детально розповіли, як дістатися Словаччини та Чехії поїздами з Мукачева.

Так, від станції Мукачево щодня відправляються 2 поїзди у напрямку Словаччини:

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№961 Мукачево – Кошице. Відправлення з Мукачева о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуття на ст. Кошице о 18:17;

№963 Мукачево – Кошице. Відправлення з Мукачева о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуття на ст. Кошице о 21:33.

На цій станції можна здійснити пересадки залежно від напрямку подорожі.

Якщо потрібно дістатися до Братислави - пересадка на нічний поїзд R 614 "Zemplin", що відправляється щодня з Кошице о 23:45 та прибуває до столиці Словаччини о 05:33.

Якщо напрям подорожі – Прага, потрібно пересісти на нічний поїзд EN 442 "Slovakia", що відправляється щодня з Кошице о 22:08 та прибуває до столиці Чехії о 07:38.

Також в УЗ розповіли про схему подорожі у зворотному напрямку.

Так, поїзд №960 Кошице – Мукачево відправляється щоденно зі ст. Кошице о 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибуття до Мукачева о 14:00.

Поїзд №962 Кошице – Мукачево відправляється щоденно зі ст. Кошице о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуття до Мукачева о 16:53.

"Дістатися станції Кошице для пересадки на рейси до Мукачева ви можете:

Якщо подорожуєте з Братислави - скористайтесь денним поїздом IC 521, що відправляється щодня з Братислави о 06:22 та прибуває у Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до Мукачево - №962 відправляється об 11:46.

Якщо ви подорожуєте з Праги - скористайтесь нічним поїздом EN 443 "Slovakia", що відправляється щодня з Праги о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до Мукачево - №960 відправляється о 08:46", - зазначають в "Укрзалізниці".

Також в УЗ нагадують, що посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево здійснюється з окремої платформи: при виході з вокзалу ліворуч до 10 хвилин пішки до платформи "Західна".

Продаж квитків на потяги "Укрзалізниці"

Раніше в "Укрзалізниці" пояснили, які рішення запровадила компанія, щоб унеможливити схеми перекупників щодо квитків на найбільш популярні закордонні напрямки, зокрема, на потяг до Польщі.

Так, продаж квитків на найбільш ажіотажні напрямки було переведено в застосунок. Продаж квитків відкривається в чітко зазначений час, і також було обмежено повернення квитків онлайн, чим масово зловживали перекупи.

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