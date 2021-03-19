Річний обіг бренду, що входить в Volkswagen Group, у 2020 році знизився на 11%, до €1,6 млрд, притому опинившись другим за розміром в історії компанії та поступившись тільки результатам 2019 року.

Італійський виробник автомобілів класу люкс Lamborghini оголосив, що його прибуток у 2020 році виявився рекордним.

Про це йдеться на сайті компанії, при цьому в компанії не розкрили конкретний розмір прибутку.

Читайте такожLamborghini призупинила виробництво через коронавірус

"Ми були здивовані. Ідеальне поєднання моделей і зростаюча персоналізація наших продуктів підвищили прибутковість до найвищого рівня", - заявив генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман.

Річний обіг бренду, що входить в Volkswagen Group, у 2020 році знизився на 11%, до €1,6 млрд, ставши другим за розміром в історії компанії та поступившись тільки результатами 2019 року.

За кількістю проданих машин 2020 рік також поступився тільки 2019-му: Lamborghini за рік продала 7,4 тис. автомобілів (зниження на 9,4%). Зниження в компанії пов'язують із зупинкою виробництва більш ніж на два місяці минулої весни.

Серед причин хороших результатів компанії за минулий рік - успішність позашляховика Lamborghini Urus, хороші продажі дуже дорогих лінійок бренду, таких як суперкар Sian, що продається за $3,3 млн, а також хороші результати в Китаї. Хоча перше місце з великим відривом займають США (там продано 2,2 тис. автомобілів), проте Китай близький до того, щоб обігнати Німеччину і вийти на друге місце: у Німеччині за рік було продано 607 автомобілів Lamborghini, в Китаї — 604 автомобілі.

Lamborghini та пандемія

У березні 2020 року Lamborghini призупинила виробництво через коронавірус.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко