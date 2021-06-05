Таким чином, авіакомпанія переглянула свої плани щодо відновлення польотів у Польщу, яке планувалося на 18 червня 2021 року.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) призупинила старт своїх авіарейсів до Польщі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті авіаперевізника. Там зазначається, що авіакомпанія переглянула свої плани щодо відновлення польотів у Польщу, яке планувалося на 18 червня 2021 року.

"Причиною такого рішення стала ситуація, що виникла у зв’язку з необхідністю обльоту території Білорусі і наступним перерозподілом пасажиропотоків, який спостерігає авіакомпанія на даному напрямку", - зазначається в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що МАУ аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують з/до Польщі, так і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою в Польщі або Україні. "У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені", - повідомив авіаперевізник.

Читайте такожАвіакомпанія МАУ вирішила скоротити свій парк на 20%Для пасажирів, які придбали квитки на скасовані тепер рейси можливі такі дії:

Зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом.

Обмін квитка на промо-код із додатковим 25% бонусом на веб-сайті МАУ.

Повернення коштів.

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Автор: Ірина Погоріла