Середній проміжок часу між поїздами в годину пік становитиме 2:30-3:00 хвилини, у міжпіковий період – 5:00-5:30.

У Київському метрополітені в будні дні планують зменшити інтервали між потягами. Нові інтервали руху будуть запроваджені з понеділка, 2 жовтня, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Так, середній проміжок часу між поїздами в годину пік складатиме 2:30-3:00 хвилини, у міжпіковий період час очікування поїзда – 05:00-05:30 хвилин. Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін – 6-7 хвилин.

"Зміни у графіку поїздів забезпечать комфортнішу поїздку, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять більше 800 тисяч, а у вихідні дні – більше 500 тисяч", – зазначили у КМДА.

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Під час оголошення повітряної тривоги потяги метро, як і раніше, рухатимуться лише підземними ділянками метрополітену. Усі 46 підземних станцій надалі працюватимуть у режимі укриття цілодобово.

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На станціях метрополітену Харкова облаштували 60 класів для навчання школярів. Метрошкола у Харкові приймає дітей тричі на тиждень.

Крім того, Кабінет міністрів у 2024 році планує направити 1,27 мільярда гривень на будівництво метро у Харкові та Дніпрі. Так, на подовження третьої лінії метрополітену у Харкові заплановано 722 мільйонів гривень, а на завершення будівництва метрополітену у Дніпрі – 549 мільйонів.

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