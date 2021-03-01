Конвенція про працю в морському судноплавстві була прийнята 97 країнами ще у 2006 році, але Україна в цей список не увійшла досі.

Конвенція 2006 року про працю в морському судноплавстві не буде ратифікована в Україні найближчим часом.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила народний депутат від опозиційної платформи-за життя Тетяна Плачкова, посилаючись на відповідь на її депутатський запит до Президента України.

"Найближчим часом Конвенція 2006 року про працю в морському судноплавстві ратифікована не буде! Президент не внесе в Раду законопроект про ратифікацію через те, що Морська адміністрація підготувала проект, який передбачає виборче, а не повне застосування Конвенції. Так написано у відповіді глави держави на мій депутатський запит", - розповіла парламентарій.

Виходячи з тексту відповіді, саме помилка Морадміністрації стала причиною повернення проекту на доопрацювання, пояснила нардеп.

"Судячи з усього, Морська Адміністрація у всіх сферах прагне ігнорувати вимоги міжнародних морських конвенцій і угод", - резюмувала Тетяна Плачкова.

Нагадаємо, Конвенція про працю в морському судноплавстві, яка фактично встановлює мінімальні міжнародні стандарти для істотної зміни умов роботи і побуту моряків, була ухвалена 97 країнами ще в 2006 році, але Україна в цей список не увійшла досі. У вересні 2020 року розроблені Держслужбою морського і річкового транспорту України пропозиції щодо ратифікації Конвенції (з поправками) були направлені в офіс Президента.

5 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала депутатський запит нардепа від ОП-ЗЖ Тетяни Плачкової до Президента України щодо активізації зусиль для ратифікації Конвенції.

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Автор: УНІАН