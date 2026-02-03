Один із найвідоміших літаків у світі здійснив свій останній політ (відео)

Вантажопідйомність цього гіганта становить близько 40 тонн.

Днями літак Airbus BelugaST 5 здійснив свій останній політ. Ця подія ознаменувала кінець епохи для одного з найчарівніших на вигляд, але й неймовірно важливих бортів.

Вранці 29 січня цей гігант приземлився в Броутоні, Північний Уельс. Літак виконав свій останній оперативний рейс, вилетівши з французького Бордо, розповідає ресурс IFL Science.

"Airbus BelugaST – це спеціалізований літак, який використовується для транспортування деталей літаків. Тобто, по суті – літак, який перевозить частини інших літаків", – сказано в матеріалі.

Загалом флот Airbus BelugaST 5 налічує пʼять бортів. Вони призначені в першу чергу для транспортування крил літаків із заводу компанії у Великій Британії до підприємств в інших куточках Європи.

Для розміщення великих вантажів літак має величезний балоноподібний вантажний відсік. Спочатку цей літак мав назву A300-600ST (Super Transporter). Однак його прізвисько настільки прижилося, що компанія Airbus офіційно змінила його назву на BelugaST.

Вантажопідйомність літака становить приблизно 40 тонн, що, як не дивно, еквівалентно вазі горбатого кита. Його носова частина може підніматися вгору, що дозволяє прийняти величезний вантаж.

"З моменту свого дебюту в середині 1990-х років флот перевез близько 1700 крил і здійснив понад 13 300 рейсів між різними об'єктами Airbus. Він також використовувався для ряду спеціалізованих місій з високими ставками, таких як транспортування супутників до Космічного центру Кеннеді НАСА у Флориді", – пише ресурс.

Також він виконав доволі незвичайну місію з транспортуваня картини Ежена Делакруа "Свобода, що веде народ" з Парижа до Токіо. Величезне полотно, розміром 2,99 метра у висоту і 3,62 метра в довжину, було занадто великим, щоб його можна було перевезти стандартним перевізником.

У 1997 році BelugaST встановив світовий рекорд за найважчим вантажем, перевезеним повітрям. Тоді цей літак перевозив величезний хімічний резервуар для торгового судна.

Крім того, він побив рекорд за найдовшим чартерним рейсом. У 2003 році BelugaST пролетів понад 25 годин (включно з зупинками) на шляху до Австралії. Тоді він доставляв вертольоти з Франції до Мельбурна.

Та днями після понад 30 років служби перший літак флоту вийшов на пенсію. Очікується, що інші літаки з цієї серії будуть виведені з експлуатації протягом наступного року.

"Літак-пенсіонер залишиться у Великій Британії, де його перетворять на навчальний заклад, покликаний надихати дітей на вибір кар'єри в галузі науки, технологій, інженерії та математики (STEM)", – додає автор.

З середини 2027 року роль перевізника великих вантажів для Airbus перейме на себе більший побратим цих літаків – BelugaXL.

