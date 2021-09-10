На Полтавщині та у низці міст з 10 вересня запускають ще 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький на сторінці у Facebook.
"З 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - написав він.
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Білошицький опублікував перелік адрес, за якими встановлено камери і зазначив, що від сьогодні загальна кількість камер на дорогах України, що автоматично фіксують правопорушення у сфері ПДР, досягне 138.
Розташування приладів:
Полтавська область (3 прилади контролю "КАСКАД")
на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год)
на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)
на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Кременчук (2 прилади контролю "КАСКАД")
вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)
просп. Свободи, 69-А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Миколаїв (2 прилади контролю "КАСКАД")
просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська (обмеження швидкості 50 км/год)
просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Полтава (3 прилади контролю "КАСКАД")
вул. Великотирнівська, 19, напрямок спрямування приладу вул. Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Харків (6 приладів контролю "КАСКАД")
просп. Науки, 60-А, напрямок спрямування приладу вул. Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год)
просп. Науки, 7-В, напрямок спрямування приладу вул. Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год)
просп. Московський, 86-А, напрямок спрямування приладу вул. Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год)
просп. Льва Ландау, 27, напрямок спрямування приладу вул. Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Полтавський Шлях, 79, напрямок спрямування приладу вул. Семінарська (обмеження швидкості 50 км/год)
Білгородське шосе, 1, напрямок спрямування приладу вул. Комуни (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Чернівці (4 прилади контролю "КАСКАД")
Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Білоруська (обмеження швидкості 50 км/год)
Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Винниченка, 116, напрямок спрямування приладу вул. Степова (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год)
Як повідомляв УНІАН, в Україні перші відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати 1 червня 2020 року. Вони були встановлені в Києві та області.