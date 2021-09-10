Йдеться про прилади контролю "Каскад", встановлені на автодорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці.

На Полтавщині та у низці міст з 10 вересня запускають ще 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький на сторінці у Facebook.

"З 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - написав він.

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Білошицький опублікував перелік адрес, за якими встановлено камери і зазначив, що від сьогодні загальна кількість камер на дорогах України, що автоматично фіксують правопорушення у сфері ПДР, досягне 138.

Розташування приладів:

Полтавська область (3 прилади контролю "КАСКАД")

на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год)

на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)

на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Кременчук (2 прилади контролю "КАСКАД")

вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Свободи, 69-А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Миколаїв (2 прилади контролю "КАСКАД")

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Полтава (3 прилади контролю "КАСКАД")

вул. Великотирнівська, 19, напрямок спрямування приладу вул. Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Харків (6 приладів контролю "КАСКАД")

просп. Науки, 60-А, напрямок спрямування приладу вул. Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Науки, 7-В, напрямок спрямування приладу вул. Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Московський, 86-А, напрямок спрямування приладу вул. Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Льва Ландау, 27, напрямок спрямування приладу вул. Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Полтавський Шлях, 79, напрямок спрямування приладу вул. Семінарська (обмеження швидкості 50 км/год)

Білгородське шосе, 1, напрямок спрямування приладу вул. Комуни (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Чернівці (4 прилади контролю "КАСКАД")

Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Білоруська (обмеження швидкості 50 км/год)

Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Винниченка, 116, напрямок спрямування приладу вул. Степова (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год)

Як повідомляв УНІАН, в Україні перші відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати 1 червня 2020 року. Вони були встановлені в Києві та області.

Автор: Інна Андаліцька