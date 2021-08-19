Наразі автоматично фіксують правопорушення 60 приладів.

Від завтра, 20 серпня, ще 17 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"З 20 серпня на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у містах Чернігів, Черкаси, Житомир та Львів запрацюють прилади фіксації правопорушень, що контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - написав він.

Білошицький розповів, де прилади розташовані:

Читайте такожЗняв ДТП на відео - отримав гроші: свідків порушень ПДР запропонували винагороджуватиЖитомирська область (3 прилади контролю "КАСКАД"):

на 174 км+600 автодороги М-06, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);

на 127 км+246 автодороги М-06, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);

на 230 км+853 автодороги М-06, у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 110 км/год).

Чернігівська область (1 прилад контролю "КАСКАД"): на 113 км+864 автодороги М-01, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год).

Одеська область (1 прилад контролю "КАСКАД"): на 465 км+483 автодороги М-05, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год).

м. Житомир (3 прилади контролю "КАСКАД"):

Чуднівський міст, у напрямку вул. Леха Качинського (обмеження швидкості 50 км/год);

Чуднівський міст, у напрямку вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год); вул. Перемоги, 86, у напрямку вул. Миколи Сциборського (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД"):

вул. Хуторівка, 8, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Володимира Великого, 18, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год).

Читайте такожУ Львові водій іномарки на швидкості влетів у будівлю: є постраждалі (відео)м. Черкаси (4 прилади контролю "КАСКАД"):

просп. Хіміків, 30, у напрямку вул. В’ячеслава Галви (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Благовісна, 341/40, у напрямку вул. Кривалівська (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Благовісна, 36/47, у напрямку вул. Грушевського (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Надпільна, 208, у напрямку вул. Івана Франка (обмеження швидкості 50 км/год);

м. Чернігів (3 прилади контролю "КАСКАД"):

вул. Рокосовського, 12, корп. 2, у напрямку вул. Захисників України (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Миру, 296, у напрямку вул. Володимира Дрозда (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Миру, 241-А, у напрямку вул. Льотної (обмеження швидкості 50 км/год).

На даний час автоматично фіксують правопорушення 60 приладів, що розташовані у Києві, Кропивницькому, Харкові, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Також з 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві, на бульварі Дружби Народів, 36.

Як раніше повідомляв УНІАН, камери автоматичної фіксації правопорушень з 26 липня запрацювали у ще двох областях України та двох містах. Камери розмістили на ділянках з найбільшим числом порушень.

Автор: Костянтин Гончаров