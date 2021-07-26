Такі камери запрацюють в Житомирській і Кіровоградській областях, а також у Кропивницькому і Харкові.

З 12:00 години сьогоднішнього дня на автомобільних дорогах двох областей та двох великих міст почнуть працювати камери фіксації правопорушень правил дорожнього руху (ПДР) в автоматичному режимі.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, такі камери запрацюють в Житомирській і Кіровоградській областях, а також у Кропивницькому і Харкові.

Кропивницький і Харків стануть другим і третім обласними центрами після Києва, в яких запрацюють камери автофіксації.

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Розташування камер

Кіровоградська область

на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)

на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Житомирська область

на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)

на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Кропивницький

вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Харків

просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год)

В повідомленні зазначається, що ці місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками.

Коли почали працювати відеокамери на дорогах України

Систему автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР в Україні запустили 1 червня 2020 року, вона спочатку запрацювала в Києві та області з поступовим поширенням на інші регіони.

На початку червня 2021 року у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість смертей на дорогах зменшилася на 17%.

До 2024 року пропонують встановити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму руху.

За даними МВС, за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено понад 1,7 млн постанов, сплачено штрафів на більше ніж 259,5 млн грн.

Автор: Ірина Погоріла