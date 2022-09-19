Тепер мостом можуть їздити вантажні та легкові автомобілі.

Між селами Андріївка та Червона Гірка Бучанського району Київської області відремонтували підірваний навесні окупантами міст через річку Здвиж.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Раніше його підірвали окупанти, коли тікали з Київської області. Тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями", - зазначено у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у Макарові відремонтували міст через річку Здвиж, розташований на автошляху Т 1019, що сполучає Вишгородський, Бучанський та Фастівський райони.

Міст був пошкоджений російськими військовими під час їхнього стрімкого відступу з території Київської області, раніше ними зайнятої під час спроби захоплення столиці України після вторгнення.

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