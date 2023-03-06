Коридор цін охоплює межі 20,95–24,62 грн/л.

Цими вихідними з 3 по 6 березня автогаз на автозаправних станціях здешевшав у середньому ще на 17 копійок, до 23,49 гривень за літр.

Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", коридор цін охоплює межі 20,95–24,62 грн/л.

Загалом на АЗС ціна на автогаз зменшилася від 10 копійок на літрі до 1,80 грн/л. Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,67 грн/л.

Відео дня

Найменше LPG здешевшав на станціях мережі "Кворум" - до 23,18 грн/л (-10 коп.), найбільше - на станціях BVS, до 23,18 грн/л. (-1,80 грн/л.).

На станціях "Автотранс" автомобільний газ здешевшав на гривню на літрі, до 23,98 грн/л. "Укрнафта" скинула 30 коп., до 22,75 грн/л, на U.GO ціна утрималася на попередньому рівні (23,09 грн/л.).

При цьому ціни на автогаз на станціях преміум-сегменту не змінились, тримаючись на рівні 24,62 грн/л (ОККО) і 24,51 грн/л (WOG) відповідно.

Мінімальну ціну, навіть попри те, що за вихідні не скинула ні копійки, вже традиційно пропонує своїм клієнтам мережа "Авантаж 7", продаючи автогаз за 20,95 грн/л.

Ціни на АЗС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, середня ціна автогазу в період із 24 лютого по 3 березня на АЗС зменшилася ще на 55 копійок, до 23,67 грн/л, порівняно з минулим тижнем. Того тижня ціни на автогаз зафіксувалися в межах 20,95–24,99 грн за літр.

Станом на 15 січня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС України становила 28,15 грн/л. А з грудня 2022 року по січень 2023 року скраплений газ подешевшав на 3 грн за літр.

Восени в Україні був повернутий акцизний податок на паливо. Згідно з ним акцизи на газ встановлені в розмірі 52 євро за 1000 літрів.

Вас також можуть зацікавити новини: