Йдеться про прилади контролю "Каскад", встановлені на автошляхах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці.

У Полтавській області і в ряді міст з 10 вересня запускають ще 20 приладів системи автоматичної фото-і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

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"З 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків і Чернівці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - написав він.

Білошицький опублікував перелік адрес, за якими встановлені камери та зазначив, що відсьогодні загальна кількість камер на дорогах України, автоматично фіксують правопорушення у сфері ПДР, досягне 138.

З картою розміщення комплексів можна ознайомитися на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Відеофіксація порушень на дорогах:

В Україні перші відеокамери системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати 1 червня 2020 року. Вони були встановлені в Києві та області.

20 серпня 2021 року, ще 17 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України.

Автор: Інна Андаліцька